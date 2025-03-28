Актер Дмитрий Бероев провел мастер-класс для школьников в Волоколамске

Представитель знаменитой актерской семьи Бероевых приехал, что помочь ребятам из Волоколамска подготовиться к конкурсу «Театральный поединок». Дмитрий поделился с юными артистами секретами мастерства.

Актер не впервые приезжает в Волоколамск. Режиссер театра «Дебют» Ольга Буракова, рассказала, что Дмитрий Бероев уже встречался со школьниками, давал им полезные советы и делился опытом.

Участники мастер-класса поработали в жанре импровизации, обсудили использование в самовыражении типовых клише, разобрали невербальные способы передачи информации,

Власти муниципалитета уделяют много внимания развитию культуры и искусства. Глава округа Наталья Козлова рассказала о встрече с коллективом Волоколамского Дома детского творчества. В учреждении дополнительного образования бесплатно занимаются в разных кружках более тысячи детей. На встрече с коллективом ДДТ обсудили меры по привлечению новых специалистов и возможности приобретения современного оборудования.