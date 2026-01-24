Актер Алексей Демидов встретился со студентами Балашихи

Встреча, собравшая около 100 молодых жителей городского округа, студентов, волонтеров и молодогвардейцев, прошла 23 января в зале Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

Актер рассказал аудитории о своем творческом пути, становлении в профессии и тонкостях работы в театре и кино, создав теплую и дружелюбную атмосферу для открытого диалога. В завершение мероприятия для всех желающих была организована автограф-сессия и возможность сделать памятные фотографии. Встречу организовали управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью городского округа Балашиха совместно с РГУНХ им. В. И. Вернадского и отделом по работе с молодежью «СК „Союз“.