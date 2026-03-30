Актер Александр Рахленко превратил чтение в искусство на литературном вечере

В Раменской модельной библиотеке прошел вечер медленного чтения «Живое слово: русская поэзия и проза». Актер кино, театра и озвучивания, диктор и режиссер дубляжа Александр Рахленко стал звездным гостем мероприятия. Он продемонстрировал, как можно сделать чтение искусством, придавая каждому слогу и интонации особую силу.

Александр Юрьевич занимается озвучиванием зарубежного кино с 1980-х годов. Его голосом говорят такие суперзвезды, как Хью Джекман, Уилл Феррелл, Николас Кейдж и другие. Он также озвучивал Дэвида Швиммера (Росса) в первых сезонах популярного сериала «Друзья».

Гости вечера отправились в литературное путешествие, погружаясь в озорную поэзию Даниила Хармса, северные интонации Бориса Шергина и трогательную историю Тамары Крюковой. Все тексты были выбраны из раздела «Русская поэзия и проза» каталога «Федор Михайлович рекомендует».

Александр Рахленко поделился своими размышлениями: «В наш век технического прогресса и двухминутных вертикальных сериалов любое чтение с бумаги — оно уже медленное. Чтобы мы подумали, остановились… Замедлились против бега цифрового времени».

Вечер организован НП «Сообщество „Лидеры и инновации в библиотеках“» совместно с Московской губернской универсальной библиотекой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.