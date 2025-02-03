Актер Александр Новиков провел мастер-класс для школьников в Балашихе

Во Дворце культуры «Балашиха» состоялся мастер-класс «Секреты актерского мастерства и красивой речи для любителей КВН», который провел известный актер театра и кино Александр Новиков. Участниками занятия стали команды Балашихинской школьной лиги, стремящиеся развить свои навыки выступления на сцене.

Александр Новиков, выпускник Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина и исполнитель роли Александра Бубнова в фильме «Федя. Народный футболист», часто проводит мастер-классы в Москве и Подмосковье. Он поделился с участниками важностью овладения актерским мастерством и красивой речью

«Детям крайне важно овладеть навыками, которые пригодятся им в будущем. На ближайших играх кубка КВН они смогут проверить, чему научились», — сказал Александр Новиков.

В мастер-классе приняли участие четыре команды: «Три желания» из школы № 25, «Девчата» из школы № 14, «Начнем с нуля» из гимназии № 1 имени Героя России Алексея Баландина и «Старшее звено 2.0» из школы № 12

Такие встречи помогают школьникам развивать творческий потенциал и готовиться к публичным выступлениям. Заместитель директора ДК «Балашиха» Юлия Избасова отметила, что участники уже проходили занятия по импровизации и были в восторге от них.

Участники мастер-класса не только получили полезные советы, но и возможность задать вопросы и сфотографироваться с Александром Новиковым.