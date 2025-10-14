Акробаты из Одинцовского округа завоевали четыре медали на Кубке России

Команда акробатов спортивной школы «Старый городок» представила Одинцовский округ на Кубке России, который прошел в Оренбурге. Ребята завоевали четыре медали — два «золота» и две бронзовые награды.

Почетное первое место заняли женская пара — Светлана Филипьева, Василиса Гаврилина, а также женская тройка — Арина Шишкина, Иванна Мельникова, Екатерина Кононова. Бронзовыми медалистами стали мужская пара — Иван Гавриков, Мирослав Гулаков, а также смешанная пара — Кирилл Чипизубов, Анелия Сахвалиева. Тренируют победителей и призеров семья Гургенидзе, Жанна Юшко и Георгий Патарая.

Отметим, что Кубок России — важный старт. Турнир является главным этапом отбора на Кубок Мира 2026 года.

Добавим, что как олимпийский вид спорта спортивная акробатика появилась в 1932 году на десятых Олимпийских играх, когда мужские акробатические прыжки (тамблинг) вошли в программу соревнований по гимнастике как отдельная дисциплина.