Акробаты из Одинцова выиграли 5 медалей на международном турнире

Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе по спортивной акробатике прошел в Одинцовском городском округе. Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре золотые и одну серебряную медали.

Среди мужских пар в возрасте от 13 до 19 лет первое место завоевали Артур Кованов и Родион Калинин. Есения Гусева и Полина Китаева стали лучшей женской парой в возрасте от 11 до 16 лет. В этой же возрастной категории в «тройках» золото взяли Карина Кузнецова, Лилиана Гургенидзе и Дарья Чиркова.

Среди спортсменок в группе от 12 до 18 лет лучший результат в «тройках» продемонстрировали Екатерина Писарева, Дарья Голубятникова и Ольга Кузьменко.

Серебряная медаль досталась Василисе Гаврилиной и Светлане Филипьевов в категории от 14 лет и старше.

Все вышеуказанные спортсмены представили Одинцовский округ.

В общей сложности в турнире приняли участие 430 акробатов из семи стран мира.