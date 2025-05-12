Акробаты из Одинцова стали призерами международных соревнований

Кубок заслуженного тренера Союза Советских Социалистических Республик Владимира Гургенидзе по спортивной акробатике прошел в Одинцове. Воспитанники спортивной школы «Старый Городок» завоевали четыре золотых медали и одну серебряную.
Среди мужских пар в возрасте от 13 до 19 лет первое место заняли подмосковные акробаты Артур Кованов и Родион Калинин. Лучшей женской парой в возрасте от 11 до 16 лет стали Есения Гусева и Полина Китаева. В «тройках» этой же возрастной категории лучший результат показали: Карина Кузнецова, Лилиана Гургенидзе и Дарья Чиркова. Среди спортсменок от 12 до 18 лет лучший результат в «тройках» показали: Екатерина Писарева, Дарья Голубятникова и Ольга Кузьменко. Василиса Гаврилина и Светлана Филипьева поднялись на вторую ступень пьедестала по итогам выступлений среди женских пар от 14 лет и старше.
Всего в турнире приняли участие 430 спортсменов из семи стран мира и 19 субъектов Российской Федерации.
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