Акробаты из Одинцова стали призерами международных соревнований

Среди мужских пар в возрасте от 13 до 19 лет первое место заняли подмосковные акробаты Артур Кованов и Родион Калинин. Лучшей женской парой в возрасте от 11 до 16 лет стали Есения Гусева и Полина Китаева. В «тройках» этой же возрастной категории лучший результат показали: Карина Кузнецова, Лилиана Гургенидзе и Дарья Чиркова. Среди спортсменок от 12 до 18 лет лучший результат в «тройках» показали: Екатерина Писарева, Дарья Голубятникова и Ольга Кузьменко. Василиса Гаврилина и Светлана Филипьева поднялись на вторую ступень пьедестала по итогам выступлений среди женских пар от 14 лет и старше.

Всего в турнире приняли участие 430 спортсменов из семи стран мира и 19 субъектов Российской Федерации.