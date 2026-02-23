Аккордеонистка из Серпухова победила на конкурсе имени Золотарева

В Пушкино прошел Всероссийский конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Февральские гармоники». Учащаяся Детской школы искусств имени Алябьева завоевала звание лауреата второй степени.

Жюри возглавили признанные мастера: народный артист России Фридрих Липс и доцент Гнесинки Мария Власова.

Организаторы установили обязательное условие для участников — включать в программу произведения Владислава Золотарева. Конкурсанты исполняли сюиты, сонаты и обработки композитора. Такой подход позволяет полнее раскрыть мастерство музыкантов.

Ирина Кирильская, воспитанница отделения народных инструментов, отлично справилась с задачей. Жюри высоко оценило ее выступление на аккордеоне.

«Для меня большая честь выступать перед такими именитыми музыкантами. Я очень благодарна своим преподавателям за поддержку и подготовку к этому конкурсу», — сказала Ирина.