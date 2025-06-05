Акарицидную обработку парковых территорий провели в Чехове

В четырех парках культуры и отдыха в Чехове, селе Троицкое, деревне Манушкино и микрорайоне Венюково провели влажную дезинсекцию общественных территорий. На обрабатываемых участках распылили акарицидные препараты — на траву, деревья и кустарники. Данные вещества уничтожают клещей и других опасных насекомых.
После распыления на обработанных зонах рабочие установили предупреждающие информационные таблички для всех жителей. В течение сезона активности паразитов в муниципальном округе запланированы дополнительные профилактические мероприятия, направленные не их уничтожение.
Как отмечают специалисты, после акарицидной обработки участок можно использовать через 3-5 часов. Но тем не менее, гражданам рекомендуют воздержаться от ходьбы по траве и контакта с обработанной землей в течение нескольких дней.
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