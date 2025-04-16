Акарицидная обработка парков началась в Балашихе

Акарицидная обработка травяного покрова на 17 парковых территориях общей площадью свыше 100 гектаров началась в Балашихе. Работы пройдут с 16 по 17 апреля и летом 2025 года.

В первые два дня после обработки рекомендуется воздержаться от лежания на траве, употребления в пищу травы животными и организации пикников.

«Своевременное начало акарицидной обработки — необходимая мера в преддверии теплого сезона и увеличения посещаемости наших парков. Мы стремимся минимизировать риски, связанные с клещами, и обеспечить жителям возможность безопасно наслаждаться отдыхом на природе», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Помимо акарицидной обработки, в парках также проводятся мероприятия по борьбе с распространением грызунов, дезинсекция зданий и сооружений, а также гербицидная обработка борщевика Сосновского.