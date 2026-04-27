Школьник из Подмосковья стал победителем всероссийской викторины юных физиков

24 апреля в Российской академии наук прошло награждение победителей и призеров VI Всероссийской викторины юных физиков. Жюри определило семь лауреатов, среди которых — Георгий Борисов из Химок. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Викторина отличалась междисциплинарным подходом. Ученые Академии сформулировали вопросы, которые требовали глубоких знаний не только в области физики, но и на стыке с химией, астрономией, биологией и информатикой.

Награды вручал вице-президент РАН, академик Владислав Панченко. Он подчеркнул прикладную значимость викторины: «Я посмотрел, что в вопросах очень много интересных разделов. Здесь и эффекты, связанные с тем, почему корабли начинают притягиваться, и то, как ученые сельскохозяйственных наук спасали и сохраняли продовольствие».

Организатором мероприятия выступило Отделение физических наук РАН при участии Корпуса профессоров РАН, Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и Московского педагогического государственного университета.