Академию творчества открыли после капитального ремонта в Ногинске

Благодаря поддержке правительства Московской области, министерств образования и строительства региона жители округа получили инфраструктуру, которая теперь полностью соответствует высокому стандарту преподавания. На протяжении долгих лет это здание знали под разными названиями — Дворец пионеров, Дворец детского и юношеского творчества, Центр дополнительного образования.

На открытии гостей встречала фотозона, были организованы различные тематические локации, работали мастер-классы. Основное действо развернулось на сцене нового актового зала. Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил коллектив академии с открытием. Творческие коллективы подарили гостям прекрасные номера.

В учреждении созданы все условия для гармоничного развития личности: новейшее оборудование, мультимедийные экраны, уютные кабинеты. Образовательные программы и сроки обучения рассчитаны на самый разный возраст и интересы. Большинство воспитанников выбирает долгосрочное обучение, что говорит об их вовлеченности и серьезном отношении к делу. Как результат — высокие достижения коллективов: Гран-при международных и всероссийских фестивалей, победы в значимых конкурсах, личных и командных соревнованиях. Три коллектива академии носят звание «Образцовый».

«В настоящее время здесь занимаются более 2 тысяч детей. Действуют 66 программ дополнительного образования по разным направлениям (социально-гуманитарное, техническое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, художественное, естественно-научное)», — рассказала директор Академии творчества Екатерина Поддубная.