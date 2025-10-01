Академию дзюдо в Одинцовском округе планируют открыть в 2026 году

Продолжается капитальный ремонт Академии дзюдо в Звенигороде. Сейчас подрядчик завершает демонтажные работы и переходит к следующему этапу.

Кровля здания смонтирована на 75%, заканчиваются работы по гидроизоляции, планы по возведению перегородок почти выполнены. Подрядная организация приступает к штукатурным работам и устройству стяжки.

Концепцию обновленной академии продумали заранее. Здесь будут удобные раздевалки, современные спортивные залы, зона питания и все необходимое для тренировок и соревнований. Объект станет максимально функциональным и комфортным для спортсменов. Важно, что у здания есть собственная газовая котельная, она в рабочем состоянии — это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение.

Напомним, что комплекс был построен в 2012 году, но более десяти лет не использовался. Семь из них здание простояло без отопления. Поставлена задача вернуть округу современный спортивный объект. Академия сможет принимать не только соревнования, но и культурные мероприятия — трибуны здесь рассчитаны на 3 тысячи зрителей.