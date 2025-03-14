Академию дзюдо планируют отремонтировать в Звенигороде к концу 2026 года

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил электронный конкурс на выполнение капитального ремонта здания Академии дзюдо в Звенигороде. Прием заявок от участников продлится до 26 марта 2025 года.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева рассказала, что информация о проведении открытого конкурса по капитальному ремонту Академии дзюдо размещена в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Начальная стоимость контракта составляет более 1,9 миллиарда рублей.

Академия дзюдо находится на Московской улице. Объект занимает площадь 15 тысяч квадратных метров. Планируется, что ремонт завершат до конца 2026 года. Все работы будут проводить по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета Московской области.