Академия Михалкова проведет фестиваль театрального искусства в Химках

В Химкинском драматическом театре «Наш Дом» 1 октября пройдет фестиваль «Русские классики. К 165-летию А. П. Чехова. Метаморфозы-2025». Это всероссийский спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Зрителей ждет насыщенная программа. Главным событием станет спектакль «Метаморфозы. Святая простота», поставленный Никитой Михалковым и режиссерами академии. Постановка объединит несколько рассказов Чехова в единый литературно-сценический коллаж.

Кроме того, пройдут лекции о жизни и творчестве писателя, подготовленные совместно с музеем истории российской литературы имени Даля. Гостям также покажут документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена». Для студентов творческих вузов и профессиональных актеров проведут мастер-класс по актерскому мастерству от педагога Михаила Милькиса.

Отдельная часть программы — биографическая выставка писателя. На ней представят уникальные фотографии, документы и произведения искусства из фондов музея-заповедника «Мелихово».