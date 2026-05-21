Команда из Мытищ выиграла серебро на первенстве России по хоккею среди юниоров
Хоккейная команда «Академия Атлант» из Мытищ заняла второе место на первенстве России по хоккею среди юниоров до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В финале «Атлант» встретился с омскими «Ястребами» и уступил со счетом 0:5.
Путь к финалу для подмосковной команды был непростым. На групповом этапе «Атлант» потерпел два поражения в пяти матчах, но все же сумел занять третье место и выйти в плей-офф. В четвертьфинале мытищинские хоккеисты обыграли мурманскую «КСШОР-Арктику» со счетом 4:0. В полуфинале «Атлант» встретился с челябинским «Трактором», которому уступил на групповом этапе. В решающем матче команда собралась и в серии послематчевых бросков вырвала путевку в финал.
По итогам турнира золотые медали завоевали омские «Ястребы», а бронзовые — юниоры ЦСКА, которые победили «Трактор» в овертайме.
«Академия Атлант» базируется в Московской области на «Арене Мытищи», которая считается одной из лучших хоккейных площадок региона. Команда регулярно участвует в первенствах России и входит в число призеров соревнований различного уровня.
Первенство России по хоккею среди юниоров до 18 лет — одно из ключевых соревнований в системе подготовки молодых хоккеистов страны. Турнир собрал 12 сильнейших команд из различных регионов России. Финальный турнир первенства прошел в Омске с 11 по 20 мая в рамках государственной программы «Спорт России».