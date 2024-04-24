Академический хор «Каданс» выступил с концертом в Химках | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 16:41 Академический хор «Каданс» выступил с концертом в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Хор «Каданс» выступил на сцене детской школы искусств имени Верстовского в городском округе Химки. Коллектив исполнил классические и современные песни.

Дирижерами хора были сами дети. Воспитанники школы искусств, многократные лауреаты международных, всероссийских и московских областных конкурсов представили произведения композиторов русской классики, сочинения современных авторов и народные песни. Всего на сцене выступило около 70 артистов разных возрастов.

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«Детская школа искусств имени Верстовского становится для многих молодых людей настоящим творческим домом, где они могут раскрыть свой потенциал и стать профессиональными музыкантами. Школа активно участвует в развитии творческого образования в Химках и реализации программы губернатора Андрея Воробьева „Культура Подмосковья“», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Академический хор «Каданс» — победители конкурсов «Голоса весны», «Прекрасен мир поющий», хорового конкурса имени Струве и многих других. В феврале 2024 года коллектив стал обладателем Гран-при в Московском областном открытом конкурсе «Хоровой калейдоскоп» среди 66 музыкальных коллективов из 42 образовательных учреждений.

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