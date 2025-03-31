Аисты вернулись в Волоколамск после зимовки

Жители сел Теряево и Спасс, а также деревень Таболово и Кашино заметили вернувшихся в Волоколамский округ аистов. Некоторым птицам любители фауны даже дают имена.

Птицы гнездуются в округе на водонапорных башнях, столбах, крышах и других высоких опорах. Некоторые локации для аистов жители создают сами — около своих участков.

К примеру, такие сооружения уже есть в Таболово и Новлянском. Еще одно появилось в этом году на улице Ленина в самом Волоколамске.

Некоторым птицам жители муниципалитета даже дают имена. Аистов в Спассе назвали Мартой и Мартином, а в Таболово — Розой и Бриллиантом.

Также для поддержания здоровой экологической обстановки жители Волоколамского округа регулярно проводят уборку территорий. Например, 29 марта прошел первый весенний субботник с участием главы муниципалитета.

«Такие мероприятия — важный шаг к формированию экологического сознания в обществе. Они напоминают о том, что чистота и порядок — это не только задача коммунальных служб, но и дело каждого из нас», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.