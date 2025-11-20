Агротехнологический образовательный форум прошел в Балашихе

В школе № 3 в городском округе Балашиха состоялся форум «Развитие агротехнологического образования Московской области». Мероприятие было посвящено обсуждению вопросов методического сопровождения образовательного процесса в агроклассах и формированию эффективной модели подготовки кадров для агропромышленного комплекса.

В форуме приняли участие директора школ Московской области, муниципальные координаторы и индустриальные партнеры проекта «Агротехнологические классы». Участники обсудили современные образовательные программы предпрофессиональных классов, новые методики организации подготовки специалистов агропромышленного комплекса и успешные практики интеграции науки и производства.

Гости форума посетили выставку инновационных разработок и познакомились с современными технологиями выращивания растений, что позволило увидеть реальные примеры применения теории на практике.

Организаторы мероприятия — Министерство образования Московской области и группа компаний «Просвещение».