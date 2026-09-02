Агротехнологический класс открыли в школе № 3 в Воскресенске

Сеть агротехнологических классов продолжает расширяться в образовательных учреждениях Подмосковья. В СОШ № 3 в Воскресенске такой класс открыли по направлению «Генетика и селекция растений».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин рассказал, что агроклассы, созданные при поддержке производителей и образовательных организаций, позволяют школьникам уже на раннем этапе познакомиться с современными технологиями агропромышленного комплекса и определиться с будущей профессией.

Восьмиклассники в воскресенской школе № 3 будут углубленно изучать естественные науки, агротехнологии, а также проходить практическую подготовку на предприятиях.

В 2025 году в Подмосковье было создано шесть агротехклассов, а с 1 сентября 2026 года в школах региона открылись новые классы, и их общее количество достигло 15. Учебные программы формируются с учетом профиля предприятий-партнеров. Компании могут возмещать до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение оборудованием школ, на базе которых создаются классы.