Агротехнологический класс открыли в Емельяновской школе в Коломне
Проект впервые реализуют на базе учебного заведения по инициативе руководителей агрохолдинга «ОСП агро». Учеников 7-11-х классов готовят к поступлению в вузы и колледжи аграрного профиля и дальнейшей работе в агропромышленном комплексе.
Директор Емельяновской школы Ирина Королева рассказала, что отделку класса начали еще в сентябре, закупили оборудование. Появились две гидропонные установки, интерактивный тренажер-симулятор, многофункциональный дидактический комплекс, микроскопы, сухожары для обработки почвы и многое другое. Программа включает в себя углубленное изучение биологии, химии, математики и физики, а также практические занятия и самое интересное — знакомство с современными агротехнологиями. Первым агротехклассом стал седьмой «А» — 23 ученика, которые хотят заниматься сельским хозяйством.
В церемонии открытия приняли участие глава Коломны Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Игорь Исаев, начальник управления строительства и развития территорий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виктор Водовозов, а также представители сферы образования и, конечно, родители учеников.
«Вы со школьной скамьи начинаете изучать очень важные направления, и к моменту получения аттестата каждый из вас, я уверен, определится с будущей профессией. Тот вектор, который вы выбрали — безусловно, очень важен и для нашей страны в целом, и для каждого человека», — обратился к школьникам Александр Гречищев.
Возможность продолжить образование по профилю будет у всех ребят из агротехкласса. Школа уже заключила соглашения о сотрудничестве с Коломенским аграрным колледжем имени Козлова и Рязанским государственным агротехнологическим университетом. Кроме того, у учеников Емельяновской школы появится возможность получить образование по целевым договорам от холдинга «ОСП агро» в ведущих сельскохозяйственных вузах страны. А уже дипломированных специалистов будут ждать на местных предприятиях.
Агротехнологические классы активно открываются по всей России благодаря нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Уже сейчас в сельских школах функционирует более 600 таких классов.