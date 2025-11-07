Агротехнологический класс открыли в Емельяновской школе в Коломне

Проект впервые реализуют на базе учебного заведения по инициативе руководителей агрохолдинга «ОСП агро». Учеников 7-11-х классов готовят к поступлению в вузы и колледжи аграрного профиля и дальнейшей работе в агропромышленном комплексе.

Директор Емельяновской школы Ирина Королева рассказала, что отделку класса начали еще в сентябре, закупили оборудование. Появились две гидропонные установки, интерактивный тренажер-симулятор, многофункциональный дидактический комплекс, микроскопы, сухожары для обработки почвы и многое другое. Программа включает в себя углубленное изучение биологии, химии, математики и физики, а также практические занятия и самое интересное — знакомство с современными агротехнологиями. Первым агротехклассом стал седьмой «А» — 23 ученика, которые хотят заниматься сельским хозяйством.

В церемонии открытия приняли участие глава Коломны Александр Гречищев, депутат Московской областной думы Игорь Исаев, начальник управления строительства и развития территорий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виктор Водовозов, а также представители сферы образования и, конечно, родители учеников.