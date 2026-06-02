Агротехнологические классы откроют в школе Подольска с нового учебного года

В школе имени Героя России летчика-испытателя Николая Куимова в Подольске с нового учебного года начнут работать два профильных класса по направлению «Биотехнология пищевого производства». Один класс сформируют в параллели седьмых, другой — в десятом.

Это продолжение трехлетнего опыта учреждения, которое уже готовит школьников к работе в агропромышленном комплексе. Ребятам обещают не только углубленную естественно-научную подготовку, но и реальную практику на современном микробиологическом и химико-аналитическом оборудовании.

Занятия будут вести с учетом методической поддержки Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского, а компания «Логика молока» предоставит лабораторную базу и поможет организовать стажировки на производстве. Такой подход укрепит кадровый потенциал для сельского хозяйства округа и области.