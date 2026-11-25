Агропредпринимателей Подмосковья пригласили принять участие в опросе Российского экспортного центра «Экспорт: куда обратиться за поддержкой 2026». Исследование проводят в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Участникам предстоит рассказать об опыте зарубежных поставок, использовании государственных мер поддержки, в том числе субсидий, и востребованных услугах Группы РЭЦ. Ответы помогут оценить потребности бизнеса и подготовить предложения по совершенствованию системы помощи экспортерам.

Заполнение анкеты займет не более пяти минут. Пройти опрос можно онлайн через «Яндекс Формы».

В Минсельхозпроде подчеркнули, что мнение предпринимателей позволит сделать меры поддержки более доступными и эффективными как для компаний с опытом экспорта, так и для тех, кто только планирует выход на зарубежные рынки.