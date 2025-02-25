Агропредприятие в Озерах восстановит заброшенное сельхозугодье в этом году

Состояние почвы на территории почти 250 гектаров улучшит предприятие «Емельяновка» в Коломне. После здесь начнут выращивать ячмень, пшеницу и кукурузу.

Восстановлением заброшенных угодий активно занимается в муниципалитете агрохолдинг «ОСП агро» из Озер. Благодаря таким работам удается вернуть территории в сельскохозяйственный оборот.

Предприятия, занимающиеся такой деятельностью в Московской области, могут воспользоваться государственными программами поддержки. Аграриям дают субсидии, которые покрывают до половины расходов на эти мероприятия.

Сейчас в Коломне около 65 тысяч гектаров земель сельхозназначения. В активном пользовании находятся около 51,5 тысячи из них.

Каждый год неиспользуемые земли вводятся в сельскохозяйственный оборот. К примеру, в 2024 году в Коломне освоили еще 355 гектаров.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в регионе выявили более 7,2 тысячи земельных участков, неиспользуемых или используемых не по целевому назначению.