Агропредприятие «Городище» в Ступине получило статус семеноводческого хозяйства

В Подмосковье продолжается развитие собственного семеноводства. Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями регионального филиала Россельхозцентра провели выездную проверку предприятия «Городище» в Ступине, которое получило статус семеноводческого хозяйства.

Предприятие считается одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в регионе и активно использует современные технологии выращивания картофеля и овощей. В этом году хозяйство приступило к развитию нового направления — производству семенного картофеля полного цикла.

Процесс включает получение оригинального семенного материала, выращивание оздоровленных микрорастений и производство мини-клубней.

Для реализации проекта на базе предприятия создали селекционно-семеноводческий центр, в состав которого вошли специализированная лаборатория и тепличный комплекс. В лабораторных условиях проводят микроклональное размножение оздоровленных растений картофеля, после чего материал направляют в теплицы для выращивания мини-клубней, соответствующих высоким требованиям качества.

Для хранения посадочного материала в хозяйстве также построили современные складские помещения с автоматизированными системами контроля температуры, влажности и вентиляции. Это позволяет поддерживать необходимые условия и сохранять качество семенного фонда на всех этапах.

В региональном Минсельхозе отметили, что семеноводческая отрасль Подмосковья демонстрирует стабильное развитие. Ежегодно в области производят от 60 до 65 тысяч тонн семенного картофеля, при этом около половины объема поставляют в другие регионы страны.