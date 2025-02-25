Агрономы Дубны начали выращивать цветы для высадки на городские клумбы

Специалисты активно занимаются в теплицах посевом, рыхлением и пикировкой. Сотни тысяч ростков через несколько недель превратятся в яркие растения, которые весной будут украшать дубненские улицы, парки и скверы.

Агрономы выращивают традиционные для городских клумб растения: нежный, похожий на цветную ромашку, остеоспермум, сладко пахнущую петунию, пышную яркую сальвию и многие другие. Кроме того, готовятся и сюрпризы.

Глава муниципалитета Максим Тихомиров рассказал, что сейчас ведется поиск оригинальных, антивандальных, больших и красивых форм. Для них планируют закупить кашпо или вазоны.

Луковичные растения — тюльпаны и крокусы — на клумбы посадили заранее, еще осенью. Скоро они должны взойти. Готовят цветы и для украшения мемориалов ко Дню Победы. Кроме того, планируется вновь разбить цветник у подножия стелы, которая установлена у вокзала в Институтской части города.