Агрохолдинг выкупил 386 гектаров сельхозземли в Дмитрове

Крупное сельскохозяйственное предприятие «Мосагрофуд-Д» выкупило три земельных участка общей площадью 386 гектаров в Дмитровском округе. Территория поможет агрохолдингу развиваться и выращивать больше овощей.

«Это достаточно крупный агрохолдинг, который начинал работать на арендованных площадях. Необходимую для развития часть земли компания выкупила, в собственности у нее порядка двух тысяч гектаров. Здесь выращивают овощи и поставляют их в федеральные сети как в упакованном, так и расфасованном виде», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Выкупная стоимость трех участков в Дмитрове составила более 22,7 миллиона рублей.

У компании есть необходимый парк сельскохозяйственной техники для земляных работ, 17 овощехранилищ, мастерские и склады для семян и удобрений.

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