Агрохолдинг в Воскресенске приобрел для опыления выращенных в России шмелей

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Агрохолдинг в Воскресенске заменил европейских шмелей на российские, которых вырастили в Воронежской и Тамбовской областях. Они отличаются высокой производительностью и способы опылять около семи тысяч цветков за смену.

Тепличный комплекс «Подмосковье» — одно из высокоэффективных производств по выращиванию, сортировке и упаковке овощных и зеленых культур. Шмелей используют для увеличения урожайности томатов и огурцов. Сюда заселили насекомых, которых вырастили в России.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Шмели живут семьями по 60-80 особей в специальных ульях. Они трудятся при солнечном свете и отличаются высокой производительностью. Одна семья за смену обрабатывает около семи тысяч соцветий. Опыление овощей в закрытом грунте увеличивает урожайность на 20-30%.

Руководители агрохолдинга отметили, что российские насекомые стоят значительно дешевле импортных.

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