Агрохолдинг в Воскресенске приобрел для опыления выращенных в России шмелей

Агрохолдинг в Воскресенске заменил европейских шмелей на российские, которых вырастили в Воронежской и Тамбовской областях. Они отличаются высокой производительностью и способы опылять около семи тысяч цветков за смену.
Тепличный комплекс «Подмосковье» — одно из высокоэффективных производств по выращиванию, сортировке и упаковке овощных и зеленых культур. Шмелей используют для увеличения урожайности томатов и огурцов. Сюда заселили насекомых, которых вырастили в России.
Шмели живут семьями по 60-80 особей в специальных ульях. Они трудятся при солнечном свете и отличаются высокой производительностью. Одна семья за смену обрабатывает около семи тысяч соцветий. Опыление овощей в закрытом грунте увеличивает урожайность на 20-30%.
Руководители агрохолдинга отметили, что российские насекомые стоят значительно дешевле импортных.
Заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета прошло в Чехове
Спортсмены из Чехова победили на межрегиональном турнире по муай-тай
Не смогли договориться. Пострадавшая от самокатчика актриса Митрошина обратилась в суд
Демонтажные работы завершили в Центре детского творчества в Коломне
Свыше 30 новых камер уличного видеонаблюдения установили в Волоколамске
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ проведут в Бишкеке в мае
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте