Агрохолдинг в Воскресенске повысил эффективность теплиц с помощью российских шмелей

В Подмосковье продолжают реализовать программу импортозамещения. До введения санкций в тепличном комплексе «Подмосковье» в Воскресенске использовали для опыления культур иностранных шмелей, но теперь их заменили российскими.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», который является одним из крупнейших в стране производителей овощей защищенного грунта, перешел на применение отечественных насекомых.

Шмелей из Турции, Голландии и Израиля заменили на особей, выращенных на фермах Воронежской и Тамбовской областей.

Российские поставщики предлагают более выгодные условия сотрудничества. Кроме того, насекомых быстро и легко доставляют в Московскую область, а сами они демонстрируют высокую производительность.

Опыление растений с помощью шмелей увеличивает урожайность на 20-30%, улучшает качество и размер плодов. В теплицах размещают ульи с семьями по 60-80 особей, которые за световой день опыляют до семи тысяч цветков. На гектар теплиц требуется примерно 15 ульев.

В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья отметили, что переход на российских шмелей не только повышает урожай, но и поддерживает отечественных производителей, укрепляя агропромышленный рынок страны.