Агрохолдинг в Озерах заготовил 96 тысяч тонн кормов на зиму

Компания «ОСП агро» создала необходимый до следующего сезона запас качественных кормов. Это позволит обеспечить стабильность показателей надоя и высокое качество молока.

Агрохолдинг заготовил 96 тысяч тонн кормов, в том числе 51 тысячу тонн силоса из кукурузы, 40 тысяч тонн сенажа, 22 тысячи рулонов соломы и 380 тонн сена. Кроме того, было собрано 5,2 тысячи тонн озимой пшеницы и 3,8 тысячи тонн ячменя.

«ОСП агро» занимается производством сельскохозяйственной продукции. Собственные комбикормовые заводы и выращивание сельскохозяйственных культур позволяют агрохолдингу контролировать качество корма на каждом этапе производства и максимально раскрыть потенциал молочного стада. Животные обеспечены качественный кормами круглый год.

Агрохолдинг намерен и далее развивать кормовую базу для увеличения молочной продуктивности коров.