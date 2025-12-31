Агрохолдинг в Озерах вошел в топ-100 России по производству молока

Агрохолдинг «ОСП АГРО», одно из ведущих сельхозпредприятий Подмосковья, провел торжественное собрание в озерском городском центре культуры и досуга, подводя итоги уходящего года. В мероприятии принял участие президент агрохолдинга Игорь Исаев, который поблагодарил коллектив за самоотдачу и профессионализм.

Производственные результаты 2025 года впечатляют: суточный объем производства молока составил 153 тонны, а объем кормовой базы увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 195 тысяч тонн.

«Мы не просто коллектив, а команда единомышленников, которая справляется с любыми задачами и радуется общим успехам», — отметил Исаев. В этом году «ОСП АГРО» вошел в топ-100 крупнейших производителей сырого молока в России, заняв 44 место в рейтинге. Также агрохолдинг стал победителем в номинации «АПК: инновации и пути развития» на премии «Russian Business Guide. Люди года-2025».