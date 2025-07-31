Агрохолдинг в Озерах вошел в топ-100 крупнейших производителей молока в России

Предприятие «ОСП агро» в городском округе Коломна заняло 44-е место в рейтинге крупнейших производителей сырого молока в стране. Такие данные прозвучали на встрече инвесторов и управленцев молочного бизнеса, которая прошла под эгидой Национального союза производителей молока.

Агрохолдинг в Озерах располагает модернизированными животноводческими комплексами, оснащенными современным оборудованием для содержания крупного рогатого скота, высокотехнологичными доильными залами и программами комплексного управления поголовьем

Объем производства молока в хозяйствах «ОСП агро» достиг 55,9 тысячи тонн в год. Общее поголовье крупного рогатого скота насчитывает 11,4 тысячи голов, из которых 5,4 тысячи — это дойные коровы. Средняя годовая продуктивность составила 10,5 тонн молока на одну корову.

Продукция агрохолдинга отличается высоким качеством. Более 96% молока от общего надоя пригодно для продаж. Продукт характеризуется 4-процентной жирностью и содержит 3, 44% белка.