Агрохолдинг в Озерах увеличил площади орошаемых земель более чем в три раза

Агрохолдинг «ОСП агро» в Озерах реализует масштабный инвестиционный проект по расширению орошаемых площадей, что позволит повысить стабильность и урожайность сельскохозяйственных культур. В этом сезоне под систему орошения попали уже 1,8 тысячи гектаров полей — более чем в три раза больше, чем ранее.

На предприятии отмечают, что инвестиции в мелиорацию и обновление систем полива являются ключевыми для обеспечения гарантированных урожаев независимо от погодных условий.

«Мелиорация земель и современная система орошения играют ключевую роль в обеспечении гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур независимо от погодных условий. Продуктивность орошаемых полей существенно превышает показатели неорошаемых участков. „Агрохолдинг „ОСП агро“ активно инвестирует в развитие систем мелиорации, что позволяет получать стабильно высокие урожаи на каждом гектаре обрабатываемой земли. Для орошения 1,8 тысячи гектаров используются 42 дождевальные установки», — рассказали на предприятии.