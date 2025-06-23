Агрохолдинг в Озерах подписал инвестиционное соглашение с правительством Московской области

На Петербургском Международном Экономическом Форуме озерский агрохолдинг «ОСП агро» подписал с правительством Московской области инвестиционное соглашение о возведении молочно-товарной фермы на три тысячи голов фуражных коров. Это уже третий совместный проект с Подмосковьем, реализуемый в рамках успешного сотрудничества, ставшего традицией на ПМЭФ.

Президент АО «ОСП агро» Игорь Исаев отметил, что реализация нового инвестиционного проекта позволит увеличить производство молока в агрохолдинге до 210 тонн в сутки и выразил намерение холдинга в дальнейшем организовать переработку молока.

Напомним, первые два соглашения были подписаны в 2017 и 2019 годах и привели к созданию молочных ферм в селах Сеньково и Сенницы-1 Городского округа Коломна, что существенно расширило производственные мощности агрохолдинга.