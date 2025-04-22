Агрохолдинг в Озерах начал весеннюю посевную кампанию

На полях одного из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в Подмосковье «ОСП агро» стартовала весенняя посевная кампания. Хозяйства начали посев однолетних и многолетних трав, а также травосмесей.

В полевых работах задействована новая техника, в частности, сеялка для посева люцерны. Специалисты уже засеяли свыше 250 гектаров, из них 120 — однолетними травами, семь — травосмесями и 130 — многолетними травами.

Кроме того, ведется подготовка почвы к будущим посевам. Аграрии вносят удобрения под овощные культуры, подкармливают многолетние травы и озимую пшеницу, а также проводят боронование многолетних трав.

Хозяйства агрохолдинга еще осенью засеяли 1211 гектаров озимых культур под будущий урожай. Посевы благополучно перенесли аномальную бесснежную зиму и находятся в хорошем состоянии.