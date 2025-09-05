Агрохолдинг в Озерах начал уборку картофеля

В Озерах городского округа Коломна специалисты сельхозпредприятия «ОСП агро» начали убирать урожай картофеля. Площадь посадок культуры в этом посевном сезоне увеличилась на 12 гектаров — до 462 гектаров.

По итогам первого дня аграрии собрали 260 тонн урожая. Сейчас специалисты убирают картофель сорта «Гала».

«В этом году планируем собрать такие сорта, как: „Гала“, „Королева Анна“, „Мемфис“, „Алуэт“, „Кармен“ и „Фламинго“», — рассказали на предприятии.

Сотрудники «ОСП агро» также отметили, что сезон был непростым из-за погодных условий прошедшего лета. Несмотря на это, аграрии прогнозируют хороший урожай.

Картофель выращивают с помощью передовой системы орошения — дождевальных машин кругового действия. Современная техника при необходимости обеспечивает непрерывный полив полей в течение всего лета.

Собранный урожай отправляют в специализированные хранилища, которые оборудовали системами охлаждения и вентиляции. Отсюда зимой картофель направляют на ручную сортировку, калибровку и упаковку, а дальше — в торговые сети.