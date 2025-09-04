Агрохолдинг из Озер заключил соглашение с Московской сельхозакадемией

Пятеро студентов смогут пройти целевое обучение, благодаря заключенному соглашению агрохолдинга «ОСП агро» с Российским государственным аграрным университетом — Московской сельскохозяйственной академией имени К. А. Тимирязева. Их будут готовить по программам «Зоотехния» и «Агрономия».

После прохождения обучения ребята смогут трудоустроиться на предприятия агрохолдинга. Каждый из них получит гарантированное рабочее место, а компания оплатит его обучение в вузе.

«Для агрохолдинга „ОСП агро“ целевое обучение — это действенный инструмент формирования кадрового потенциала и гарантия получения в будущем высококвалифицированных специалистов, что позволит компании успешно развиваться и реализовывать свои стратегические цели», — прокомментировала председатель совета директоров «Предприятие „Емельяновка“ Асият Исаева.