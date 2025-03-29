Агрохаб Наро-Фоминска перевез около 46 тысяч тонн мяса в Юго-Восточную Азию

Экспорт мясной продукции группы «Черкизово» в страны Юго-Восточной Азии вырос на 10%. В Минсельхозпроде МО уточнили, что перевозка товаров осуществлялась через Подмосковье, там отгрузили около 46 тысяч тонн товаров.

Основная часть поставок пришлась на куриную продукцию, также увеличились отгрузки индейки, свинины и колбасных изделий. Грузопоток шел через агрохаб «Селятино» в Наро-Фоминске. Таким образом, во Владивосток перевезли более одной тысячи контейнеров.

В Минсельхозпроде региона отмечают, развитие инфраструктуры порта «Селятино» способствует росту поставок за рубеж продукции отечественного агропрома.

В Кашире работает один из заводов группы «Черкизово» по производству сырокопченых колбас. Товары компании экспортируются в более чем 20 стран мира.