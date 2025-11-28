Агрофирма в Озерах получила статус селекционно-семеноводческой компании

Агрофирма «Партнер» из Озер получила официальный статус селекционно-семеноводческой компании после проверки Россельхозцентра. Специалисты осмотрели теплицы, производственные помещения и хранилища, оценили квалификацию сотрудников и качество технологических процессов.

Генеральный директор предприятия Василий Блокин-Мечталин отметил, что новый статус подтверждает высокий уровень технологий и профессионализм команды, открывает новые возможности и укрепляет лидерство компании в отрасли.

«Партнер» занимается производством семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты и сельдерея, селекцией и семеноводством, а также выводит гибриды первого поколения. В Росреестр селекционных достижений уже включили более 250 сортов и гибридов коломенской селекции. Генеральный директор подчеркнул, что компания не просто продает семена, а создает будущее сельского хозяйства, где забота о земле и растениях, высокое качество продукции и надежное партнерство становятся главными ценностями.

За 11 лет работы в Коломне агрофирма стала важным партнером муниципалитета и активно участвует в общественной жизни. Летом ведущие агрономы компании украшают главный сквер Озер петуниями, а яркие цветочные композиции появляются у здания городской администрации, почты России, возле доски почета и на Советской площади в Коломне.