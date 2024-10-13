Агрофирма в Коломне получила золотую медаль на сельскохозяйственной выставке

Сельскохозяйственная компания «Агрофирма Сосновка» была удостоена золотой медали Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за выдающиеся достижения в развитии племенного и товарного животноводства. Торжественная церемония награждения состоялась на 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2024», которая собрала ведущих представителей аграрного сектора страны.

Компания активно занимается молочным животноводством и является племенным заводом по разведению голштинской породы крупного рогатого скота. Ежегодно предприятие производит более 26,5 тысячи тонн молока высочайшего качества, поддерживая высокие стандарты и заботясь о своих животных. В хозяйстве содержится свыше 6,5 тысячи голов, а надои на одну фуражную корову превышают 10,5 тонны в год.

Предприятие входит в состав агрохолдинга «Агро», который занимается выращиванием, хранением и реализацией картофеля, овощей, зерновых и кормовых культур, а также производством молока и разведением крупного рогатого скота. По всем направлениям деятельности «Агрофирма Сосновка» демонстрирует устойчивый рост показателей на протяжении многих лет.

Высокая награда от Министерства сельского хозяйства подтверждает лидерские позиции компании в отрасли и ее вклад в развитие сельского хозяйства России.

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