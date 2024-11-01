Агрофирма «Партнер» и Тимирязевская академия подписали соглашение в Коломне

После официальной части гостей из Коломны пригласили на экскурсию по университету. Гендиректор агрофирмы выразил свое восхищение уровнем оснащения академии. Он отметил, что аудитории и лаборатории выполнены на высоком уровне, а также упомянул о современных теплицах и испытательных площадках, где студенты могут проводить исследования. «Это выдающееся достижение, что у студентов нашей страны есть возможность учиться в таких условиях», — подчеркнул он.

Агрофирма «Партнер» учредила стипендию имени Андрея Болотова, которую уже четвертый год подряд получают лучшие студенты кафедры ботаники и семеноводства. В 2025 году один из выпускников этой кафедры начнет работать в «Партнере» на должности селекционера, что свидетельствует о тесной связи между образованием и практикой в аграрной сфере.

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