Агрофирма из Озер подтвердила статус племенного завода

Сельскохозяйственное предприятие «Агрофирма Сосновка» в Озерах городского округа Коломна в третий раз получило официальное подтверждение статуса племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Его выдало Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Более двух десятилетий агрофирма специализируется на разведении племенного скота. Сегодня численность поголовья превышает 6,5 тысяч, включая около 2,5 тысяч коров молочного направления. Ежедневно производится более 75 тонн молока. Животные агрофирмы «Сосновка» регулярно побеждают на областных выставках племенных пород «Звезда Подмосковья».

АО «Агрофирма Сосновка» является частью Агрохолдинга «ОСП агро», общий объем стада которого насчитывает более 14 тысяч голов крупного рогатого скота, среди которых — порядка 5,4 тысячи высокоэффективных молочных коров.

Вместе с АО «Предприятие „Емельяновка“» АО «Агрофирма Сосновка» выступает в роли ведущего племенного завода по выращиванию голштинских коров. Предприятия ежегодно поставляют рынку от 500 до 550 голов племенных нетелей.