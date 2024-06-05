Агрофирма «Бунятино» в Дмитрове завершила посевную кампанию на 92%

Фото: Телеканал «360»

Посевную кампанию почти завершили сотрудники агрофирмы «Бунятино» Дмитровского округа. Размеры возделываемых площадей впечатляют, везде работает современная техника.

Агрофирма на протяжении 37 лет является лидером в области производства овощей в открытом грунте. В прошлом году собрали рекордный урожай — более 120 тысяч тонн.

«На текущий момент посевные работы выполнены на 92%. Завершен посев зерновых культур, завершена посадка продовольственного и семенного картофеля и продолжается посадка овощных культур», — рассказал генеральный директор агрофирмы «Бунятино» Сергей Щукин.

По количеству земель в сельхозугодиях Дмитровский городской округ — лидер Московской области. Выращивание овощей идет на площади в почти 27 тысячах гектаров. Процесс высадки очень трудоемкий — рабочий день начинается в 7 утра, когда на поле выходит сельхозтезхника.

Всего в производственном цикле заняты почти 300 человек. Хозяйство имеет более 100 единиц спецтехики, что позволяет быстро и качественно обрабатывать поля. Несмотря на сложные погодные условия в начале мая, сотрудники агрофирмы рассчитывают собрать хороший урожай.

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