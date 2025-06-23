Агрегаты для криогенных систем из Балашихи представили на выставке в Китае

На международной конференции «2025 Industrial Gases Development Conference», прошедшей в рамках крупнейшей азиатской выставки «IG, China 2025», балашихинское предприятие «Криогенмаш» представило миру свои передовые разработки — турбодетандерные агрегаты российского производства. Компания, лидер в области криогенной техники, в очередной раз подтвердила свой статус на глобальной арене.

Турбодетандеры — сердце криогенных систем, незаменимых в производстве сжиженных газов, охлаждении, разделении воздуха и высокоточных промышленных процессах. Новые агрегаты «Криогенмаша» вызвали живой интерес у международных экспертов благодаря своей надежности и инновационным решениям.

«Наши турбодетандеры уже работают в 25 странах, и более двух тысяч агрегатов доказали свою эффективность. Мы уверены, что новые модели завоюют доверие на мировом рынке», — подчеркнул генеральный директор предприятия Евгений Матвеев.

Сотрудничество «Криогенмаша» с Китаем началось еще в 1959 году. За последние годы компания поставила в КНР десятки высокотехнологичных установок, включая системы для производства редких газов, таких как криптон и ксенон, а также оборудование для сжижения природного газа и хранения жидкого водорода. Участие в «IG, China 2025» укрепляет позиции предприятия на азиатском рынке и открывает новые перспективы.

Для Балашихи успех «Криогенмаша» — это гордость и вклад в развитие российской промышленности. Инновации компании не только повышают технологический потенциал страны, но и демонстрируют, что отечественные разработки способны конкурировать на самом высоком уровне.