Аграрный фестиваль пройдет в Коломне 31 августа

В городском округе Коломна готовятся к проведению ежегодного фестиваля событийного туризма «Лука-море!». Мероприятие состоится 31 августа в селе Мячково.

Основной темой праздника станет мячковский лук — уникальный сорт, выведенный в результате многолетней народной селекции. Эта сельскохозяйственная культура успела стать новым гастрономическим символом Коломны наряду с широко известными местными калачами и пастилой.

Центральным событием фестивальной программы станет конкурс по созданию самой длинной луковой косы, в рамках которого участники проведут для гостей мастер-классы по искусству плетения.

Для посетителей также подготовят другие развлечения, включая «Луковые гонки». Самые активные участники конкурсов получат специальные жетоны, которые можно будет обменять на памятные сувениры. Юных гостей ждет отдельная программа.

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечат творческие коллективы из Коломны.

На территории фестиваля развернется масштабная сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести сезонные овощи, качественные фермерские продукты и уникальные изделия ремесленников.

Мероприятие начнется в 16:00. Вход свободный.