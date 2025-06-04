Аграрные предприятия из Подмосковья пригласили выпускников на целевое обучение

Агропром Подмосковья развивает новые проекты, расширяет цеха и производства. Для поддержки кадрового потенциала предприятия участвуют в формировании квот на целевое обучение в вузах. На сегодняшний день компании разместили более 340 предложений, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.

Так организации стремятся обеспечить свой штат профессионалами по узким специальностям, например, по агрономии, агроинженерии и агропочвоведению.

«Ежегодно наши сельхозтоваропроизводители готовятся к приемной кампании. Сейчас с апреля до июля подают заявки на целевое обучение студентов в аграрных вузах страны на 2026-2027 учебный год», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

На следующий год уже приняли запросы от производителя овощей и зерна «Малино» и агропредприятий «Рассвет-Авангард», «Северка», «Мясо-Молоко Ресурс» и других. С помощью господдержки компании смогут вернуть 90% трат по целевым договорам.

В ведомстве напомнили, что до 10 июня на портале «Работа России» работодатели могут размещать предложения целевого обучения на учебный год 2025-2026. С 20 июня запросы станут доступны для абитуриентов. На сайте выпускникам необходимо будет выбрать интересующее их направление и подать заявку.