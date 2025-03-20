Аграрные классы откроют в Развилковской школе в Ленинском округе

Открытый урок по профориентации для учащихся 8-11 классов прошел в образовательном учреждении. Он посвящался созданию профильного агротехнологического класса в текущем учебном году.

На мероприятие приехали представители профильных столичных университетов, которые познакомили школьников с основными направлениями своих вузов. Заместителя декана факультета биотехнологий и экологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени Скрябина Людмила Земцова рассказала, что вуз готовит специалистов по ветеринарии, зоотехнике, биологии и биотехнологии, а также другим актуальным направлениям.

На открытом уроке было заключено соглашение между Развилковской школой и агропромышленным комплексом «Рота-Агро». После обучения в аграрном классе школьники смогут пройти практику или стажировку на предприятии, получив разносторонний опыт работы.

Директор Развилковской школы Татьяна Бондаренко отметила, что подобные уроки проводятся на регулярной основе. «Это хороший способ, чтобы заинтересовать ребят, сориентировать их в огромном мире профессий, востребованных временем», — сказала она.