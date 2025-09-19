Аграрные классы для школьников начали работать в Зарайске

В школах Зарайска состоялось торжественное открытие первых в округе аграрно-технологических классов. Этот образовательный проект призван разрушить привычные барьеры между теоретическими знаниями, получаемыми за школьной партой, и практическим опытом, необходимым для работы в агропромышленном комплексе.

Под руководством агрономов и технологов, школьники примут участие в практических мастер-классах, погружаясь в тонкости агрономической науки. По словам преподавателей, особый интерес вызовет знакомство с новейшими технологиями, используемыми в сельском хозяйстве. Школьники смогут увидеть в действии современную сельскохозяйственную технику, включая «умные» комбайны, оснащенные системами автоматического управления. На практике они убедятся в том, как инновационные решения способствуют повышению урожайности и оптимизации сельскохозяйственных процессов.

В качестве учебной базы для аграрных классов будут использоваться кабинеты «Точка Роста», оборудованные мини-лабораториями для проведения научных исследований и экспериментов. Кроме того, школьники смогут применять полученные знания на практике, работая на приусадебных участках, расположенных на территории школ. Здесь они приобретут навыки в растениеводстве, от посадки и ухода за растениями до сбора урожая.