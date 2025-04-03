Аграрное предприятие из Озер высадит капусту на 200 гектарах земли

«Агрофирма Сосновка» из Озер в городском округе Коломна активно готовится к началу нового сезона выращивания сельскохозяйственной продукции. На 200 гектарах предприятие посадит высококачественную рассаду капусты с применением инновационных кассет, которые увеличат выживаемость растений и ускорят их рост.

«Агрофирма Сосновка» действует по стратегии развития, которую разработал Агрохолдинг «ОСП агро». По плану под посадку капусты в городском округе Коломна выделили 200 гектаров земли. Сегодня в агрофирме функционируют восемь теплиц. В каждой из них уже посадили растения. Еще 15 парников готовы к приему саженцев: почву обработали и подготовили к принятию рассады, системы отопления и полива работают бесперебойно.

Отметим, что ключевым партнером «Агрофирмы Сосновка» стало местное хозяйство «Емельяновка». Сотрудничество между предприятиями поможет эффективно перераспределить ресурсы и повысить объем производства.