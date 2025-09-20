Аграрно-технологические классы открыли в Зарайске

В Зарайске стартовал областной проект — аграрно-технологические классы. Они направлены на то, чтобы изменить подход школьников к обучению в сфере гропромышленного комплекса.

Учащиеся погрузятся в тонкости современного сельского хозяйства, изучат особенности в теории и на полях Подмосковья во время практических занятий. Вместо уроков запланированы экскурсии на ведущие сельхозпредприятия округа, мастер-классы от опытных агрономов и технологов, а также реальная практика.

Школьники будут сами сажать растения, увидят новейшие комбайны и поспособствуют повышению урожайности в Московской области. Это позволит осознать, что сельское хозяйство — это высокие технологии, биология и инженерия.

«Данный проект не только способствует профориентации молодежи, но и предоставляет уникальную возможность для зарайских школьников вырастить свое будущее, получив востребованную профессию и возможность оставаться в родном округе. Власти региона уверены, что такие инициативы помогут привлечь молодежь в аграрный сектор и развить экономику территории», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Проект аграрно-технологических классов станет важным шагом к формированию нового поколения специалистов, готовых к вызовам современного сельского хозяйства.